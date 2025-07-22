Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Reims'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mamadou Diakhon için teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin genç sol kanat oyuncusuna sözleşme teklifinde bulunduğu ve temsilcilerle kişisel şartlar konusunda görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.
Monaco, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt'un transfer listesinde bulunan oyuncu için Reims'in 7-8 milyon euro civarında bir teklif beklediği öğrenildi.
BİR DİĞER İSİM OKAFOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin bonservisi Milan'da olan 25 yaşındaki Nijerya asıllı İsviçreli sol kanat oyuncusu Noah Okafor'un şartlarını sorduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerinde yaşanacak gelişmelere göre imza attıracağı isme karar verecek.
Sarı-lacivertlilerin, Reims'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mamadou Diakhon için teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin genç sol kanat oyuncusuna sözleşme teklifinde bulunduğu ve temsilcilerle kişisel şartlar konusunda görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.
Monaco, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt'un transfer listesinde bulunan oyuncu için Reims'in 7-8 milyon euro civarında bir teklif beklediği öğrenildi.
BİR DİĞER İSİM OKAFOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin bonservisi Milan'da olan 25 yaşındaki Nijerya asıllı İsviçreli sol kanat oyuncusu Noah Okafor'un şartlarını sorduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerinde yaşanacak gelişmelere göre imza attıracağı isme karar verecek.