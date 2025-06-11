Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden teklif!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflerle ayrılık sürecini başlattı.

calendar 11 Haziran 2025 09:27
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden teklif!
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak yeterli süre bulamayan Cenk Tosun, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. 

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, ayrılık hazırlıkları yaparken, deneyimli forvet için teklifler de gelmeye başladı.

KONTENJANIN DOLU OLMASI NEDENİYLE TAKIMDA KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan ve beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Japonya'ya transfer olmayı planlamış, ancak kiralık oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle takımda kalmıştı.



Mourinho'nun "Oynatamadığım için pişmanım" demesine rağmen yine de şans bulamayan Tosun Paşa, ayrılık için kulüpten izin istedi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Süper Lig'den birçok kulübün radarına giren tecrübeli golcü, yeni sezonda başka bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.


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