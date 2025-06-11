Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden teklif!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak yeterli süre bulamayan Cenk Tosun, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.



Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, ayrılık hazırlıkları yaparken, deneyimli forvet için teklifler de gelmeye başladı.



KONTENJANIN DOLU OLMASI NEDENİYLE TAKIMDA KALMIŞTI



Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan ve beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Japonya'ya transfer olmayı planlamış, ancak kiralık oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle takımda kalmıştı.

Mourinho'nun "Oynatamadığım için pişmanım" demesine rağmen yine de şans bulamayan Tosun Paşa, ayrılık için kulüpten izin istedi.Süper Lig'den birçok kulübün radarına giren tecrübeli golcü, yeni sezonda başka bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.