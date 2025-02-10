Fenerbahçe'de büyük kabus: Sakatlık!

Süper Lig'de Alanyaspor'u deplamanda 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de yine sakatlık yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kupada Erzurumspor maçında Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'i sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Alanyaspor ile oynanan maçta da Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı.
Fenerbahçe'de bu isimler dışında Mert Müldür ve Dominik Livakovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor.
"AÇIKLAMASI OLMALI"
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Sabah'ta değerlendiren Ömer Üründül, "Bu inanılmaz rekor sakatlıkların nedeni nedir? Açıklaması olmalı. Çağlar ile İsmail sanki kronik sakatlar. Bir kalecinin 1.5 ay arayla sakatlandığı pek görülmemiştir. Stoper bolluğunda elde stoper kalmadı." ifadelerini kullandı.
"İLK DEFA ŞAHİT OLDUM"
İlker Yağcıoğlu ise sakatlıklarla ilgili değerlendirmesinde, "2 maçta 4 stoperin sakatlanmasına ilk defa şahit oldum. Bu durumun Mourinho'nun planlarını bozacağına eminim." sözlerini sarf etti.
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Alanyaspor maçının ardından, "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var." dedi.
Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.
Kupada Erzurumspor maçında Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'i sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Alanyaspor ile oynanan maçta da Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı.
Fenerbahçe'de bu isimler dışında Mert Müldür ve Dominik Livakovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor.
"AÇIKLAMASI OLMALI"
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı Sabah'ta değerlendiren Ömer Üründül, "Bu inanılmaz rekor sakatlıkların nedeni nedir? Açıklaması olmalı. Çağlar ile İsmail sanki kronik sakatlar. Bir kalecinin 1.5 ay arayla sakatlandığı pek görülmemiştir. Stoper bolluğunda elde stoper kalmadı." ifadelerini kullandı.
"İLK DEFA ŞAHİT OLDUM"
İlker Yağcıoğlu ise sakatlıklarla ilgili değerlendirmesinde, "2 maçta 4 stoperin sakatlanmasına ilk defa şahit oldum. Bu durumun Mourinho'nun planlarını bozacağına eminim." sözlerini sarf etti.
MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Alanyaspor maçının ardından, "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var." dedi.
Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.