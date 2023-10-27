29 Ekim

Fenerbahçe'de Alexander Djiku sakatlandı

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de Alexander Djiku sakatlandı
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27 Ekim 2023 17:49
Son güncelleme 27 Ekim 2023 20:48
Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Alexander Djiku'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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