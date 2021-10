FBTV, Trabzonspor maçı yayınını 23. dakikada kesti

"BİZE GÜVENENLERİ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ"

"BİR FUTBOL MAÇI DEĞİL SENARYO İZLEDİK"

"HAKEM KİNLE, HIRSLA BAKIYOR"

"HIRSIZLIĞIN EN KÖTÜSÜ ALIN TERİNİ ÇALMAK"

"FENERBAHÇE ARTIK UYANDI!"

FBTV, Trabzonspor maçının tekrar yayınında Kim'in kırmızı kart gördüğü andan sonrasını ekrana mesaj yayınlayarak kesti.Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tekrarını veren FBTV, Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü 23. dakikada yayınını kesti. Yayının ardından ise ekrana "Maçın 23. dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir" mesajı yayınlandı.Yayın sonrasında ise Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptığı açıklamada 23. dakikada maçın yarıda kesilmesiyle ilgili şu sözleri kullandı:"Bugün gerçekten ilki yaşıyoruz. Hep beraber bu kararı aldık. Kanalımızda ilk kez takımımızın bir maçını yarıda kestik. Çünkü gerçekten bizim için maç 90 dakika değildi. Bu maç bizim için adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini hem vurgulamak hem de normal bir maç olarak kabul etmeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek için bu gece bu yayını yarıda kestik.Milyonlarca taraftarımızın içi rahat olsun. Biz, bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.Bu maçı 23. dakikada geçtik. Çünkü, 23. dakika itibarıyla iki takım arasında gerçekleşen bir maç olmaktan çıkmıştı. Bir futbol maçı değil senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı. Bir hakemin futbolculardan, takımlardan rol çaldığı, emek çaldığı sonuca direkt etki ettiği bizim hakkımızın yendiği olaya dönüştü.""Bu inanılmaz bir şey. Bir hakem, bir takımın futbolcularına kinle, hırsla bakması gerçekten Türk futbolu adına endişe verici bir gelişme. Bu yapılanlar Türk futbolunda sadece Fenerbahçe'ye yapılmıştır. Bunu herkes son derece iyi bilsin ki Fenerbahçe demek, milyonlarca yürek demektir. Fenerbahçe, yoluna çıkan her şeyle, herkesle başkanından taraftarına baş etmeyi iyi bilir. Çünkü genlerinde vardır bu."Hırsızlığın en kötüsü alın terini çalmaktır. Maç sonunda birçok şey unutulur ama bir hatalı düdük yıllar geçse unutulmaz. Bu maçta ise bir değil onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı.Milyonlarca Fenerbahçelinin hakkını arayarak maçı tarihe bambaşka bir şekilde kazıyacağız. Bunu önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceksiniz.""Pazar gecesi o saatte bizi karşılamaya gelen ve bağrına basan büyük taraftarımız, herkese Fenerbahçe camiasının nasıl tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim camia, böyle bir camia. İşte bu camia şampiyonluk yolunda önüne ne çıkarsa çıksın, her şeyin üstesinden birlik ve beraberlikle fazlasıyla gelir. Bu birlik beraberlikten aldığımız güçle sezon sonuna kadar her mecrada gereken mücadeleyi fazlasıyla verip yolun sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Buna emin olun. Her zamankinden çok daha fazla inanıyoruz.Fenerbahçe artık uyandı! O efsanevi ruhuna geri döndü. Taraftarımız rahat olsun."