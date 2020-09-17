Fatih Terim: "Sekidika'yı beğendik, inşallah daha iyi olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Azerbaycanlı bir gazetecinin sorusu üzerine Jesse Sekidika ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim: 'Sekidika'yı beğendik, inşallah daha iyi olacak'
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17 Eylül 2020 21:36
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçının ardından Jesse Sekidika ile ilgili konuştu.

Azerbaycanlı bir gazetecinin, Neftçi Bakü'nün daha önce denediği Jesse Sekidika'yı transfer etmediğini belirtmesi üzerinde Terim şu sözleri kullandı:

"Sekidika sizde denenmiş, beğenilmemiş, biz beğendik, olur bunlar. Bazen beğenmezsiniz, sonra kısa sürede gelişim gösterir. Genç oyuncular için erken karar vermemek lazım, gelişimleri ve değişimleri çabuk olabilir. Biz beğendiğimiz için aldık, inşallah daha iyi olacak."

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