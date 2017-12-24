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Fatih Terim, istediği yardımcıyı açıkladı; "Onu getirmeye çalışıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. dönemde kaleci antrenörü olarak birlikte çalıştığı, şu sıralarda Brezilya Milli Takımı'nda görev alan Claudio Taffarel'i tekrar geri getirmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, istediği yardımcıyı açıkladı; 'Onu getirmeye çalışıyorum'
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24 Aralık 2017 22:50
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yardımcı ekibi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Terim, Taffarel'i tekrar Galatasaray'a getirmeye çalıştığını kaydederken, "Taffarel ile devamlı konuşuyorum ve onu getirmeye çalışıyorum. Başka arkadaşlar da var. Bu konuda başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Açıklayacağım sizlere." ifadelerini kullandı.

"BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIĞIM İSİMLER VAR"

Ekibin geri kalanını da yakın zamanda belirleyeceğini söyleyen deneyimli hoca, "Yerli, yabancı Galatasaray'a hizmet etmiş birçok değerli arkadaş var. Başkan ve yönetimle, onları bir araya getirip konuşturmayı düşünüyorum. Hepsini bir araya getirmeye çalıştığım isimler var. Sizlere aktaracağım. " diye konuştu.

Claudio Taffarel, Dünya Kupası bileti alan Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev alıyor.

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