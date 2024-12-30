Fatih Terim'in ilk hamlesi Leandro Paredes

Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Roma'da forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fatih Terim'in ilk hamlesi Leandro Paredes
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30 Aralık 2024 21:02
Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Al Shabab, çarpıcı bir transfer girişimine imza attı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Al Shabab, Fatih Terim yönetimindeki ilk transferini Roma'da gözden çıkarılan Leandro Paredes'i kadrosuna katarak gerçekleştirmeyi istiyor.

Öte yandan haberde; Leandro Paredes ile ilgilenen birçok takımın olduğu ve oyuncunun yakın zamanda kararını vereceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZAYABİLİR

30 yaşındaki Paredes'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Aynı zamanda yeterli süreye ulaşırsa oyuncunun kontratında otomatik uzama devreye girecek.

Paredes bu sezon Roma'yla 14 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

 
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