Fatih Terim'den Volkan Bayarslan'a itiraz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90+9'da yedikleri gol sonrası hakeme itiraz etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Volkan Bayarslan'a itiraz!
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28 Aralık 2021 23:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Altaş Denizlispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi.

90. dakikaya Galatasaray 3-2 önde girerken, 6 dakika uzatma verildi. Uzatmanın 4. dakikasında Alpaslan Öztürk, kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra duran topta Denizlispor korner kazandı. Üst üste kornerler kullanmaya devam eden Denizlispor, 90+8'de bir kez daha korner kazandı. Hakem Volkan Bayarslan, saatine bakarak son bir korner için izin verdi.

Denizlispor, 90+9'da kullanılan korner sonrası Victor Nelsson'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Fatih Terim, maçın uzatma bölümün ardından devam etmesi üzerine hakeme tepki gösterdi.

Terim'in itirazları bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları Necati Ateş ve Mert Çetin, sakinleştirmeye çalıştı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Öte yandan, Denizlispor'un 3. golünün ardından tribünler 'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' ve 'O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi.


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