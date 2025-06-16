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Fatih Terim'den geleceği için karar!

Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi ile yola devam etmeme kararı aldı.

calendar 16 Haziran 2025 15:10 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 15:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Terim'den geleceği için karar!
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.

Gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.

71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.


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