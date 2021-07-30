Fatih Karagümrük açıkladı: Benatia

Fatih Karagümrük, Medhi Benetia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük açıkladı: Benatia
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30 Temmuz 2021 15:59
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu önemli bir oyuncuyla daha güçlendirdi.

Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu Medhi Benatia, Karagümrük'e transfer oldu.

34 yaşındaki Faslı oyuncu, kariyerinde Marsilya, Juventus, Roma, Bayern Münih gibi ekiplerde de forma giymişti.




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