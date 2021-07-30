Fatih Karagümrük açıkladı: Benatia

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu önemli bir oyuncuyla daha güçlendirdi.



Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu Medhi Benatia, Karagümrük'e transfer oldu.



34 yaşındaki Faslı oyuncu, kariyerinde Marsilya, Juventus, Roma, Bayern Münih gibi ekiplerde de forma giymişti.







