Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan Genç Kadın Epe Milli Takımı, finalde Hong Kong'la karşılaştı.
Rakiplerini 45-35 mağlup eden milli takım, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Dün de milli eskrimci Aleyna Ertürk, bireyselde altın madalya elde etmişti.
Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan altın madalya
Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de altın madalya kazandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 21:21
Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.
- 21:30 Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi
- 21:27 Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!
- 21:26 Augsburg, deplasmanda zorlanmadı
- 21:22 İrfan Can Eğribayat: "Adana Demir'e Allah yardım etsin"
- 21:21 Mourinho: "Bunları konuşmak istemiyorum"
- 21:21 Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan altın madalya
- 21:17 Cenk Tosun: "Mourinho çok babacan"
- 21:12 Erdoğan Arıkan, maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- 21:09 Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj!
- 20:59 Fenerbahçe hata yapmadı! Puan farkı 6'ya düştü!
- 20:57 Eyüpspor, Alanya'nın serisini bitirdi!
- 20:54 İstanbulspor'dan altın golle 3 puan
- 20:36 Dusan Tadic'ten 5 dakikada 2 asist!
- 20:28 İrfan Can'ın golü VAR'dan döndü!
- 20:23 CANLI: Galatasaray - Fenerbahçe
- 20:19 Adana'da kırmızı kart çıktı!
- 20:15 Fenerbahçe'nin golü VAR'dan iptal oldu!
- 20:12 Real Madrid'den 4 gol ve liderlik!
- 19:28 Union Berlin 10 maç sonra galip geldi!
- 19:10 Recep Uçar: "Olmadı, inanın çok üzgünüm"
- 19:07 Hakan Keleş: "1 puan bizim için önemli"
- 19:04 Nottingham'ın çıkışı sürüyor!
- 19:01 Everton, Tottenham'ı ateşe attı!
- 18:53 Onana, Manchester United'ı yaktı
- 18:53 Nantes, deplasmanda 1 puana razı oldu
- 18:44 Mesut Bakkal: "Önemli bir galibiyet aldık"
- 18:41 Erkan Sözeri: "Türk futbolunun yakasını bırakın"
- 18:28 Ajax, deplasmanda zorlanmadı
- 18:18 Jose Mourinho'dan Solskjaer yanıtı
- 18:09 Jose Mourinho'dan Adana'da tek stoper!
- 18:06 Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
- 18:05 Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi mağlup etti
- 18:04 Milli badmintoncular, İsveç Açık Turnuvası'nda 2 şampiyonluk kazandı
- 18:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: 11'ler
- 17:56 Konya'da gol düellosunun galibi yok
- 17:55 Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
- 17:47 Ufuk Kahraman: "Çalıştığımız yerden gol attık"
- 17:43 Fenerbahçe'ye transferde dev rakip: Kelly
- 17:38 Osman Özköylü: "Çok iyi oynadığımız maçta yenildik"
- 17:37 Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
- 17:35 Galatasaray Daikin, Sarıyer BŞB'ye set vermedi
- 17:29 Dele Alli, futbola dönmeye hazırlanıyor
- 17:24 Emre Belözoğlu: "Onlar beni, ben de onları tanıyacağım"
- 17:23 Melikgazi Kayseri, Tarsus Spor'u farklı geçti
- 17:20 Aras Kargo, zorlu mücadelede Kuzeyboru'yu geçti
- 17:19 Stanimir Stoilov: "3-4 net fırsatı gole çeviremedik"
- 17:18 3. Lig'de 16. haftanın toplu sonuçları
- 17:15 2. Lig'de 18. haftanın sonuçları
- 16:55 Islam Makhachev hala rakipsiz!
- 16:55 Antony'nin yeni takımı belli oluyor
- 16:45 Juventus'ta Kenan endişesi!
- 16:36 Galatasaray'a Estonyalı hakem
- 16:33 Altınordu'da Olcay Şahan dönemi sona erdi!
- 16:19 Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Gücü'nü 4 golle geçti
- 16:08 Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları, Antalya'da başladı
- 16:07 Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek
- 16:05 Rashford, Borussia Dortmund yolunda
- 16:02 Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler'e set vermeden kazandı
- 15:58 Mersin Spor yıllar sonra Türkiye Kupası'nda
- 15:56 Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı zorlu mücadelede geçti
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!
Real Madrid'den 4 gol ve liderlik!
Union Berlin 10 maç sonra galip geldi!
Nottingham'ın çıkışı sürüyor!
Everton, Tottenham'ı ateşe attı!
Nantes, deplasmanda 1 puana razı oldu
Dele Alli, futbola dönmeye hazırlanıyor
Antony'nin yeni takımı belli oluyor
Juventus'ta Kenan endişesi!
Lyon, sahasında bir puana razı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da 4 transfer kararı!
-
2
Galatasaray - İlkay Gündoğan buluşması hiç olmadığı kadar yakın
-
3
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 11'ler
-
4
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin için ayrılık iddiası
-
5
Talisca'ya Fenerbahçe'den rest
-
6
Jose Mourinho, üç genç ismi işaret etti!
-
7
Frankfurt, Wahi için devreye girdi!
-
8
Solskjaer'den üç eski öğrencisine kanca!
-
9
Osimhen resti çekti: Galatasaray
-
10
Onana, Manchester United'ı yaktı
EN ÇOK YORUMLANANLAR