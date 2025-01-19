Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan altın madalya

Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan altın madalya
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19 Ocak 2025 21:21

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti. 

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan Genç Kadın Epe Milli Takımı, finalde Hong Kong'la karşılaştı. 

Rakiplerini 45-35 mağlup eden milli takım, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dün de milli eskrimci Aleyna Ertürk, bireyselde altın madalya elde etmişti.

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