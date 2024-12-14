Eski futbolcu Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu

Eski futbolcu Mikheil Kavelashvili Cumartesi günü Gürcistan'ın cumhurbaşkanı oldu. Böylece iktidardaki Gürcü Rüyası partisi, muhalefetin ülkenin AB hedeflerine bir darbe ve Rusya için bir zafer olarak adlandırdığı kontrolünü sıkılaştırdı.53 yaşındaki Kavelashvili, Gürcü Rüyası partisinin 2017'de doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerini alan 300 sandalyeli seçim kurulunu kontrol etmesi sayesinde oylamayı rahatlıkla kazandı.Gürcü Rüyası, 26 Ekim'de yapılan ve muhalefetin Moskova'nın yardımıyla hile yapıldığını iddia ettiği seçimlerde Güney Kafkasya ülkesinde parlamentonun kontrolünü elinde tuttu. Gürcistan'ın görevden ayrılan cumhurbaşkanı ve Batı yanlısı başlıca partiler o tarihten bu yana parlamento oturumlarını boykot ediyor ve oylamanın tekrarlanmasını talep ediyor.Gürcü Rüyası AB üyeliğine doğru ilerlemeye devam edeceğine söz verirken aynı zamanda Rusya ile ilişkileri "sıfırlamak" istiyor.