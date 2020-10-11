Eski Beşiktaşlı Higuain kardeşinin takımında!

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Federico Higuain'in transferini açıkladı. Gonzalo ve Federico kardeşler 15 yıl sonra aynı takımda buluştu.

, Fotoğraf; intermiamicf.com
Eski Beşiktaşlı Higuain kardeşinin takımında!
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11 Ekim 2020 01:09
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami, Gonzalo Higuain'in ağabeyi eski Beşiktaşlı Federico Higuain'i transfer etti.

Yapılan resmi açıklamada Federico Higuain'in uzun yıllardır süren MLS kariyerinde bu kez Inter Miami'ya katılacağını ve kardeşi Gonzalo ile birlikte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduyu ifade edildi.

35 yaşındaki Federico Higuain 2007 yılında Beşiktaş'a River Plate'den transfer olmuş, 6 ay sonda America Mexico, 6 ay sonra da Independiente'ye bedelsiz gönderilmişti. 2012'den 2020'ye kadar MLS'te kesintisiz oynayan Federico Higuain MLS'te çıktğı 220 maçta 61 gol 51 asist kaydetmişti.



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