Eser Gürbüz'den Fenerbahçe açıklaması!

Heerenveen'in 17 yaşındaki futbolcusu Eser Gürbüz, hakkındaki Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eser Gürbüz'den Fenerbahçe açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2025 15:01
Heerenveen forması giyen 17 yaşındaki Eser Gürbüz, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Hakkında Fenerbahçe haberleri çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca birkaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçeli olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar." dedi.

Heerenveen forması altında bu sezon A Takım'da 3 maçta süre bulan Eser Gürbüz, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Hollanda U18 Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu, sağ ve sol kanatta forma giyiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery