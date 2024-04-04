Erzurumspor, seriye bağladı!

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Erzurumspor maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Yakup Kırtay ve 69. dakikada Furkan Özhan attı. Giresunspor'un tek golü 11. dakikada Şahin Dik'ten geldi.
Ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini alan Erzurumspor, 40 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor, 7 puanda kaldı.
Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Yakup Kırtay ve 69. dakikada Furkan Özhan attı. Giresunspor'un tek golü 11. dakikada Şahin Dik'ten geldi.
Ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini alan Erzurumspor, 40 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor, 7 puanda kaldı.
Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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