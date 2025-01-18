Erzurumspor FK, çetin kışa hazırlanıyor!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, çetin kış şartlarına dayanıklı yapılacak alttan ısıtmalı saha ile artık dondurucu soğuklarda dahi antrenman yeri sıkıntısı yaşamayacak.



Çetin kış koşullarının yaşandığı ve hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, futbolcuların kar ve buzlanma nedeniyle antrenman sıkıntısı yaşamaması için kulüp tesislerinde çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda FIFA standartlarında yapılmaya başlanan ve doğal gaz ile alttan ısıtılacak yeni antrenman sahasında, otomatik sulama sistemleri kullanılacak.



Yeni modern antrenman sahasıyla futbolcuların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden lig maçlarına iyi şartlarda hazırlanması hedefleniyor.



"Kış günleri yoğun kar yağışlı ve buzlanmayla geçiyor"



Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, kentte kış şartlarının zorlu ve ağır geçmesinden dolayı futbolcuların antrenman yapmakta zorlandığını söyledi.



Tesisteki eski antrenman sahasının zamanla deforme olduğunu ifade eden Dal, "Erzurum, kış günlerinin yoğun kar yağışıyla geçmesi ve uzun süre zemindeki buzlanma sebebiyle antrenman açısından sıkıntı yaşadığımız bir yer. Uzun süredir Erzurumspor'umuza hizmet veren sahamızın yerine yeni bir saha ihtiyacımız vardı." dedi.



Uzun yıllardır modern bir antrenman sahası yapılmasının planlandığını hatırlatan Dal, şöyle konuştu:



"Kenarlarının kapatılıp alttan ısıtmasıyla sadece bölgemizin değil Türkiye'nin de bu anlamda belki de en önemli sahalarından biri olacak. Gece-gündüz antrenman yapma imkanıyla yılın 12 ayı, 365 günü burada antrenman yapılabilecek. Bulunduğu konum ve içerdiği özellikler itibarıyla Türkiye'nin en önemli antrenman sahalarından biri olacak. Bu anlamda Erzurum ve bölge adına bir ilk."



"En temel problem, kışın antrenman yapmak ve zorlu hava şartları"



Dal, kentte sporu, tesisleşmeyle ayakta ve diri tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şehri temsil eden takımlarının daha önce Süper Lig'de de mücadele ettiğine işaret etti.



Tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını dile getiren Dal, "Süper Lig'de mücadele edecek bir takımın da böyle bir tesise ihtiyacı var. Erzurum'da en temel problem, kışın antrenman yapmak ve zorlu hava şartları. Bu tesisle çıta yükselecek. Buraya futbolcu transfer ederken de şehrin özellikleri ön planda oluyor. Beş yıldızlı bir tesisimiz var. Bu saha kazandırıldıktan sonra futbolcuların burada daha rahat, kolay ve modern şartlarda antrenman yapmaları ve burayı tercih etmeleri sağlanacak. İnşallah stadımızla antrenman sahamız, futbolculara şehri ve Erzurumspor'u anlatırken en önemli argümanımız olacak." ifadelerini kullandı.



Yeni antrenman sahasını hava koşulları elverişli olduğu takdirde martta tamamlamayı planladıklarını söyleyen Dal, "Böyle bir sahanızın olması, ideal antrenman koşullarını sağlamanız takıma katkı sağlayacak ve hedeflerinize daha kolay ulaştıracak. Özellikle son 4 haftalık periyotta puan kaybımızı antrenman yapamamamıza, fiziki şartlara bağlıyoruz. Dolayısıyla antrenman sahamızdaki bu sıkıntı, yeni yapılacak olanıyla ortadan kalkacak." şeklinde görüş belirtti.



