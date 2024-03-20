Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de defnedilecek

Hayatını kaybeden eski futbolcu Ersen Martin'in cenazesi perşembe günü İzmir'de toprağa verilecek.

Haber; AA
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Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de defnedilecek
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20 Mart 2024 12:56
Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi perşembe günü İzmir'de toprağa verilecek.

Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde perşembe günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki Ersen Martin, dün vefat etmişti.

Almanya'da 1979 yılında doğan Ersen Martin, Nürnberg'de başladığı futbol kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.

İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de futbol oynayan Ersen Martin, 4 kez A Milli Takım'da görev aldı.

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