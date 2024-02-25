Ernest Muçi golle tanıştı

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.
Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
Kayserispor ve Konyaspor maçlarında bolca şut deneyen Muçi ceza sahasına girerken düzgün bir vuruşla ilk golünü atmış oldu.
Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
Kayserispor ve Konyaspor maçlarında bolca şut deneyen Muçi ceza sahasına girerken düzgün bir vuruşla ilk golünü atmış oldu.
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