Ernest Muçi golle tanıştı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi golle tanıştı
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25 Şubat 2024 21:38
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.

Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.

Kayserispor ve Konyaspor maçlarında bolca şut deneyen Muçi ceza sahasına girerken düzgün bir vuruşla ilk golünü atmış oldu.

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