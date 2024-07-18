Ergin Ataman: '2026'da Galatasaray!'

Panathinaikos ile sezonu Euroleague şampiyonluğu ile tamamlayan Ergin Ataman gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Candaş Tolga Işık'ın Az 'Önce Konuştum' programına konuk olan Ergin Ataman'ın Türk vatandaşlarının uzun süredir rahatsızlık duyduğu vize problemi ile ilgili sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli başantrenör, vize problemi yüzünden ailesinin Yunanistan'a gelemediğini ifade etti. İşte Ataman'ın sözleri;
'BEN ERGİN ATAMAN'IM!'
"Vize problemi o kadar çok dokunuyor ki bana. Ailem Yunanistan'a gelemiyor... 10'larca mektup yazıyorsun. Konsolosluğu arıyorsun ki Ben Ergin Ataman'ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar, bekliyorlar 1 ay, 2 ay, 3 ay ve ret yiyorlar neden? Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar zor mu? Tabii ki gitmemesi gerekenler de. Siyasi yasaklılar ya da suçlu başka türden insanlar var ama bunu ayırmak bu kadar mı zor?"
'NE PASAPORT KONTROLÜ NE BİR ŞEY...'
"En güzel yaşadığım şeylerden biri; Yunan takımında Euroleague'de maça gidiyoruz deplasmana. Elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var ne bir şey var, Türkiye'de Efes'te, Galatasaray'da çalışıyorken gidiyorsun pasaporta giriyorsun orada kuyrukta bekliyorsun. 'Neden geldin?' diyor. Ben çoğu zaman tartışıyordum zaten. Görmüyor musun? Maça geldik diyorum 'ne maçı' diyor. İşte bunların hepsini çözmememiz lazım."
"G.SARAY'A BAŞKAN OLARAK DÖNERİM"
"Galatasaray tüzüğüne göre; üyeliğinin 10 yılı dolduktan sonra başkan adayı olabiliyorsunuz. 2026 yılında 10 yılım doluyor. Bir gün Galatasaray'a geri dönersem başkan olarak dönmek isterim."
Candaş Tolga Işık'ın Az 'Önce Konuştum' programına konuk olan Ergin Ataman'ın Türk vatandaşlarının uzun süredir rahatsızlık duyduğu vize problemi ile ilgili sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli başantrenör, vize problemi yüzünden ailesinin Yunanistan'a gelemediğini ifade etti. İşte Ataman'ın sözleri;
'BEN ERGİN ATAMAN'IM!'
"Vize problemi o kadar çok dokunuyor ki bana. Ailem Yunanistan'a gelemiyor... 10'larca mektup yazıyorsun. Konsolosluğu arıyorsun ki Ben Ergin Ataman'ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar, bekliyorlar 1 ay, 2 ay, 3 ay ve ret yiyorlar neden? Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar zor mu? Tabii ki gitmemesi gerekenler de. Siyasi yasaklılar ya da suçlu başka türden insanlar var ama bunu ayırmak bu kadar mı zor?"
'NE PASAPORT KONTROLÜ NE BİR ŞEY...'
"En güzel yaşadığım şeylerden biri; Yunan takımında Euroleague'de maça gidiyoruz deplasmana. Elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var ne bir şey var, Türkiye'de Efes'te, Galatasaray'da çalışıyorken gidiyorsun pasaporta giriyorsun orada kuyrukta bekliyorsun. 'Neden geldin?' diyor. Ben çoğu zaman tartışıyordum zaten. Görmüyor musun? Maça geldik diyorum 'ne maçı' diyor. İşte bunların hepsini çözmememiz lazım."
"G.SARAY'A BAŞKAN OLARAK DÖNERİM"
"Galatasaray tüzüğüne göre; üyeliğinin 10 yılı dolduktan sonra başkan adayı olabiliyorsunuz. 2026 yılında 10 yılım doluyor. Bir gün Galatasaray'a geri dönersem başkan olarak dönmek isterim."
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