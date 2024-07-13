Erencan Yardımcı, ABD yolcusu

Ligin yenisi Eyüpspor, transferde sürpriz bir hamleye imza atıyor...



Takımın dikkat çeken isimlerinden Erencan Yardımcı'yı ABD Ligi'ne (MLS) göndermeye hazırlanıyor.



MLS'TEN ÖNEMLİ TEKLİF



Birçok talibi olan 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro isteyen eflatun-sarılılar, MLS'ten önemli bir teklif aldı.



RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR



Tarafların el sıkıştığı transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.



YÜKSEK BİR PARA KAZANDIRACAK



Takımına bonuslarla yüksek bir para kazandıracağı öğrenilen Erencan, geçen yılı Pendikspor'da 28 maçta 6 gol, 2 asistlik performansla tamamladı. Tekniği, hızı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.









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