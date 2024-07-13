Erencan Yardımcı, ABD yolcusu

22 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı için 10 milyon euro isteyen Eyüpspor, ABD'den bir ekiple el sıkıştı. İmza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Erencan Yardımcı, ABD yolcusu
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13 Temmuz 2024 15:00
Ligin yenisi Eyüpspor, transferde sürpriz bir hamleye imza atıyor...

Takımın dikkat çeken isimlerinden Erencan Yardımcı'yı ABD Ligi'ne (MLS) göndermeye hazırlanıyor.

MLS'TEN ÖNEMLİ TEKLİF

Birçok talibi olan 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro isteyen eflatun-sarılılar, MLS'ten önemli bir teklif aldı.

RESMİYET KAZANMASI BEKLENİYOR

Tarafların el sıkıştığı transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

YÜKSEK BİR PARA KAZANDIRACAK

Takımına bonuslarla yüksek bir para kazandıracağı öğrenilen Erencan, geçen yılı Pendikspor'da 28 maçta 6 gol, 2 asistlik performansla tamamladı. Tekniği, hızı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

 

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