Erdem Can'dan Dusan Alimpijevic açıklaması

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Beşiktaş maçında Dusan Alimpijevic ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamada bulundu.



Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Erdem Can'ın ifadeleri şu şekilde;

"Hem takımımın hem de benim mağdur olduğum bir durumda benim suçlu ilan edilmeme ilişkin çaba bu açıklamayı zorunlu kılmıştır.



Rakip antrenörün bilinçli bir şekilde maç taktiği olarak rakip oyuncuları provoke etme, sakatlama yönündeki yaklaşımının maçın ilk saniyesinde başlamasıyla, oyuncular ilk dakikadan gerilmeye başlamıştı ve ben de masaya giderek ortamı sakinleştirmek için mola aldım. Bunu orada bulunan herkes gördü! Bu esnada da rakip antrenöre "Neden böyle yapıyorsun? Buna gerek yok, basketbol oynayalım" dedim. O da karşılık olarak benim aileme ve değerlerime kendi dilinde küfür ederek karşılık verdi. Ben de ona onun dilinde aynı sözleri iade ettim.



Bundan sonra ben bu esnada yanımda bulunan, yaşananlara en az benim kadar yakın hakemlere buna nasıl izin verebildiklerini söyleyerek tepki verdim.



Tüm bu söylediklerim maç kayıtlarında inanıyorum ki mevcuttur. Maçın baş hakemi hiç anlamadığım bir şekilde beni direkt oyundan attı. Ve eğer bir şekilde münferiden o anları çekmiş biri varsa da kendisinden özellikle o videoyu iletmesini rica ederim.



Bu kadar yıldır emek verdiğim basketbol camiasındaki insanlar az çok beni tanırlar...



Bunların hepsi aslında detay...



Ben hiçbir antrenöre nasıl savunma yapacağını tabii ki söyleyemem. Ancak bu oyunun ve sporun ruhunda yazılmamış ahlaki değerler vardır. Rakip oyuncuları sakatlamak ve provoke etmek üzerine bir oyun kurmak benim örnek aldığım değerler içerisinde yer almaz.



Ne yazık ki bugün bir Türk antrenör olarak daha önce de yaşadığım şekliyle, kendi ülkemde, meydana atılmış ve kendimi savunmak zorunda bırakılmış durumdayım. İnanın bizler basketbola katkı sağlamak, ülkemize, spora, insana faydalı olmak için yıllarımızı veriyoruz.



Yaşadıklarımızın gösterdiği gibi doğrunun arkasında mücadele etmek hiç kolay değil. Bu yazıyı bu durumu defalarca yaşamış tüm diğer Türk antrenörler adına yazıyorum."



BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Konu hakkında önceki gün açıklama yapan Beşiktaş Kulübü ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom'u 96-88 mağlup ettiği maçın henüz ilk dakikasında diskalifiye edilen ve maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine yaptığı açıklamada Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e karşı gerçek dışı ithamlarda bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Öncelikle bir Türk spor insanına yakışmayacak davranışlarda bulunan ve Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e; sahada hakemlerin, tribünde taraftarlarımızın ve ekranları başında müsabakayı takip eden binlerce sporseverin gözleri önünde küfretme terbiyesizliğinde bulunan Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'ı şiddetle kınıyoruz.



Müsabakanın hakemleri bu konuda gerekeni yapmış, spor sahalarında görmek istemediğimiz bu eylemi gerçekleştiren Erdem Can'ı olması gerektiği gibi diskalifiye etmiştir.



Türk Telekom başantrenörü Erdem Can, hatasını anlayıp başta Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic olmak üzere tüm sporseverlerden özür dileyeceği yerde, maçın bitmesini dahi beklemeden bir internet sitesine açıklamada bulunarak Alimpijevic'e gerçek dışı ithamlarda bulunarak suçunu hafifletmeye çalışmıştır.



Türk Telekom teknik ve idari ekibi, sporun barış ve kardeşlik olduğunu unutmuş, maçın ardından sporcularımızla teknik ekibimizin eline sıkma nezaketini göstermemiştir.



Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e küfreden Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'ı bir kez daha kınıyor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun söz konusu kişi hakkında gerekli disiplin cezasını uygulayacağına inanıyoruz."