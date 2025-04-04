Enrique: 'Namağlup şampiyonluk istiyoruz'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, ligde Angers ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Ligde takımının yenilgisiz durumunu değerlendiren Enrique, "Şu ana kadar rekorlarla ilgilenmiyordum ama elbette sezonu yenilgisiz tamamlamak istiyoruz. Sadece şampiyon olmak değil, iyi bir oyun sergilemek ve rekor kırmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı maçlar için de konuşan İspanyol teknik adam, "Unai Emery ve ve onun rakiplerini analiz etme, takımlarını daha da güçlü hale getirme yeteneğini biliyorum. Kendisi üst düzey bir teknik direktör ve bunu farklı kulüplerde gösterdi. Ne tür bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Aston Villa, geçen yıl çok yüksek bir seviyede oynadı. Bu sezon daha komple bir takım haline geldiler." dedi.



Unai Emery'nin takımı PSG, bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle mağlubiyet yaşamadı. PSG, cumartesi günü sahasında oynayacağı Angers maçından 1 puan çıkartması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.



