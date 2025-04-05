Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı bugün karşı karşıya gelecek.
TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
İzmir'de oynanan Dörtlü Final'de Fenerbahçe, THY'yi 3-0 yenerek finale yükselmiş, Eczacıbaşı ise Vakıfbank'ı 5 set sonucunda mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.
Finalde kazanan takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.
TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
İzmir'de oynanan Dörtlü Final'de Fenerbahçe, THY'yi 3-0 yenerek finale yükselmiş, Eczacıbaşı ise Vakıfbank'ı 5 set sonucunda mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.
Finalde kazanan takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.