Kupa Voley'de dev final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı bugün karşı karşıya gelecek. Dev maç saat 16.00'da başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de dev final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı
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05 Nisan 2025 14:14
Son güncelleme 05 Nisan 2025 14:17
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı bugün karşı karşıya gelecek.

TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

İzmir'de oynanan Dörtlü Final'de Fenerbahçe, THY'yi 3-0 yenerek finale yükselmiş, Eczacıbaşı ise Vakıfbank'ı 5 set sonucunda mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.

Finalde kazanan takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.
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