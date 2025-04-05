Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık kararı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.



Göztepe karşısında kalesinde 3 top gören kaleci Ersin Destanoğlu, son golün ardından ayağına gelen her topta taraftarların ıslıklarına maruz kaldı.



GEMİLERİ YAKTI



Daha önce de defalarca aynı durumun içerisine düşen 24 yaşındaki kaleci gemileri yaktı.



Ersin, maçın son düdüğüyle birlikte direkt soyunma odasına giderken hem üzgün hem de sinirliydi.



AYRILIĞI KAFASINA KOYDU



Deneyimli oyuncunun bir kez daha Dolmabahçe'de ıslıklanmasına sitem ettiği ve sezon sonu ayrılığı iyiden iyiye kafasına koyduğu belirtildi.



