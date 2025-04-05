Galatasaray maçı öncesi iki isim ceza sınırında!

Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen 3. sıradaki Samsunspor, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray maçı öncesi iki isim ceza sınırında!
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05 Nisan 2025 11:28
Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4 puan önünde 3. sıradaki Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Ligde son 5 maçta sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a karşı galip gelebilen Karadeniz temsilcisi, alt taraftan uzaklaşmak isteyen rakibini deplasmanda yenerek Avrupa kupaları umutlarını taze tutmanın planlarını yapıyor.

KART GÖRÜRLERSE OYNAYAMAYACAKLAR

Deplasmanda 3 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-şimşeklerde orta saha Celil Yüksel'in sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmezken, kaleci Okan Kocuk ve kanat oyuncusu Arbnor Muja ise 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.
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