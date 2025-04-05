Galatasaray maçı öncesi iki isim ceza sınırında!

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4 puan önünde 3. sıradaki Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.



Ligde son 5 maçta sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a karşı galip gelebilen Karadeniz temsilcisi, alt taraftan uzaklaşmak isteyen rakibini deplasmanda yenerek Avrupa kupaları umutlarını taze tutmanın planlarını yapıyor.



KART GÖRÜRLERSE OYNAYAMAYACAKLAR



Deplasmanda 3 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-şimşeklerde orta saha Celil Yüksel'in sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmezken, kaleci Okan Kocuk ve kanat oyuncusu Arbnor Muja ise 3'er sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.