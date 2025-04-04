Xabi Alonso, Real Madrid'i çok istiyor

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'de çalışmak için oldukça istekli fakat Carlo Ancelotti görevde kalırsa Alonso da Leverkusen'de kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso, Real Madrid'i çok istiyor
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04 Nisan 2025 20:41
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'i yönetmek için gün sayıyor.

Relevo'ya göre İspanyol teknik adam, İspanyol devinin başına geçmeyi oldukça istiyor fakat Carlo Ancelotti'nin kulüpte kalması durumunda Alonso, Leverkusen'i bir sene daha çalıştıracak. 

Kulübün eski oyuncularından Alonso için Real Madrid'in üst düzey personellerinin de talebi mevcut. İddialara göre, Real Madrid yönetiminde, yeni teknik direktör için en önemli adayın Xabi Alonso olduğu söyleniyor.

ROLFES: "LEVERKUSEN'DE KALACAK"

Bütün bu iddialara rağmen Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, teknik direktörleri Xabi Alonso'nun takımda kalacağını söylemişti. 

Rolfes, "Hayır, kalıyor! Bizimle bir sözleşmesi var ve bu sezon ile gelecek sezon planlaması için yaptığımız görüşmelerde yakın temas halindeyiz." dedi.
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