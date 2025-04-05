Jose Mourinho: 'Sahnelenmiş bir senaryoydu, unutalım'

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, yapılan taktik idmanda oyuncularıyla özel görüşerek bu maç için morallerini yüksek tutmalarını istedi.
Kupada oynanan Galatasaray derbisini de değerlendiren Portekizli teknik adam, yenilgiyle ilgili öz eleştiri yaptı. Mourinho, teknik heyet olarak gerilen ortamı iyi yönetemediklerini söyledi.
Rakibin ortamı bile isteye gerdiğini aktaran Mourinho, "Tüm görüntüler incelendiğinde, gerçek tablo netleşiyor. Maçın kritik anlarında özenle hazırlanmış bir senaryonun parçası hâline getirildik. Asıl sakin kalmamız gereken anlarda duygularımızın esiri olduk." ifadelerini kullandı.
"İNANCIMI KAYBETMEDİM"
Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan teknik adam, "Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olma şansımız hala var. Ben inancımı kaybetmedim. Ele ele vereceğiz, daha fazla fedakarlıkta bulunacağız ve gülen taraf biz olacağız." sözlerini sarf etti.
Teknik direktör Jose Mourinho, yapılan taktik idmanda oyuncularıyla özel görüşerek bu maç için morallerini yüksek tutmalarını istedi.
Kupada oynanan Galatasaray derbisini de değerlendiren Portekizli teknik adam, yenilgiyle ilgili öz eleştiri yaptı. Mourinho, teknik heyet olarak gerilen ortamı iyi yönetemediklerini söyledi.
Rakibin ortamı bile isteye gerdiğini aktaran Mourinho, "Tüm görüntüler incelendiğinde, gerçek tablo netleşiyor. Maçın kritik anlarında özenle hazırlanmış bir senaryonun parçası hâline getirildik. Asıl sakin kalmamız gereken anlarda duygularımızın esiri olduk." ifadelerini kullandı.
"İNANCIMI KAYBETMEDİM"
Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan teknik adam, "Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olma şansımız hala var. Ben inancımı kaybetmedim. Ele ele vereceğiz, daha fazla fedakarlıkta bulunacağız ve gülen taraf biz olacağız." sözlerini sarf etti.