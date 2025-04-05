Son üç sezonda Mauro Icardi, Victor Osimhen, Alvaro Morata, Dries Mertens ve Davinson Sanchez gibi süperstarları kadrosuna katan Galatasaray'ın hedefinde; yine büyük bir yıldız var.
O isim; bonservisi Chelsea'de bulunan ancak kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix....
Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Portekizli oyuncu için gaza bastı..
MENAJERİ DOĞRULADI
İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli süperstar, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
200 MİLYON EURO ÖDENDİ
Futbola Porto altyapısında başlayan ardından Benfica'nın altyapısına geçen Joao Felix, A takıma yükseldikten bir sene sonra rekor bir bonservisle Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi, 2019 yaz tarnsfer döneminde Felix için tam 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Bu sezonun başında ise Chelsea, 52 milyon euroya Felix'in tapusunu aldı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan'a gönderildi.
O isim; bonservisi Chelsea'de bulunan ancak kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix....
Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Portekizli oyuncu için gaza bastı..
MENAJERİ DOĞRULADI
İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli süperstar, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
200 MİLYON EURO ÖDENDİ
Futbola Porto altyapısında başlayan ardından Benfica'nın altyapısına geçen Joao Felix, A takıma yükseldikten bir sene sonra rekor bir bonservisle Atletico Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi, 2019 yaz tarnsfer döneminde Felix için tam 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Bu sezonun başında ise Chelsea, 52 milyon euroya Felix'in tapusunu aldı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan'a gönderildi.