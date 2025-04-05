CANLI: Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI: Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 15:52
Son güncelleme 05 Nisan 2025 17:22

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. 

Mücadele 16:00'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI: 3.SET

FENERBAHÇE MEDİCANA: 16

ECZACIBAŞI DYNAVİT: 18

1.Set sonucu: 26-24

2.Set sonucu: 25-22

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery