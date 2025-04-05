Beşiktaş'ta kapıdaki tehlike!

Galatasaray kupayı alırsa Avrupa bileti lig sıralamasına göre dağıtılacak, Eyüpspor, Beşiktaş'ı geçerse siyah beyazlılar Avrupa dışında kalacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kapıdaki tehlike!
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05 Nisan 2025 14:17

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe yarı finalist oldu. Bu dört takımdan sadece sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi garanti. Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe'nin sıralamada Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanması mucize olur.

GALATASARAY KUPAYI ALIRSA

UEFA talimatına göre, Galatasaray ligde ve kupada şampiyon olursa, kupa finalisti Avrupa kupalarına katılamıyor. Kupa finalisti yerine Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidiyor. Lig dördüncüsü de Avrupa Ligi'nde play-off oynarken, 5. olan takım Konferans Ligi elemelerinde mücadele ediyor.

GALATASARAY KUPAYI ALAMAZSA

Galatasaray kupayı kazanamaz, Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe'den de kim şampiyon olursa, Avrupa Ligi play-off hakkı elde ediyor. Ligi 3. bitiren Avrupa Ligi, 4. olan Konferans Ligi elemesi oynuyor. Beşiktaş şu anda 4. sırada. Ancak Eyüpspor, Beşiktaş'ı geçerse siyah beyazlılar, gelecek sezon Avrupa kupalarında yok. 

 
 

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