Anadolu Efes'te Beaubois sakatlandı!

Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'te Beaubois sakatlandı!
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05 Nisan 2025 15:34
Basketbol THY Euroleague'in 33. haftasında dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır." denildi.

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