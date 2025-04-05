Gedson Fernandes'in aklı milli takımda!

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Yeni sözleşmesiyle Süper Lig'de en uzun kontrata sahip oyuncu olan Gedson Fernandes'in maaşında da artış yapıldı.



Gedson, Portekiz'in birçok genç yaş takımında forma giymiş, A Milli olarak da 2 kez görev yapmıştı.



26 yaşındaki oyuncusu yeniden Milli formayı giymek için Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'dan çağrı bekliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon 41 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



