Gedson Fernandes'in aklı milli takımda!

Gedson Fernandes, Beşiktaş'la yeni sözleşmeye imza atarken, Portekiz Milli Takımı'na dönüş için Roberto Martinez'den davet bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'in aklı milli takımda!
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05 Nisan 2025 10:45

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni sözleşmesiyle Süper Lig'de en uzun kontrata sahip oyuncu olan Gedson Fernandes'in maaşında da artış yapıldı.

Gedson, Portekiz'in birçok genç yaş takımında forma giymiş, A Milli olarak da 2 kez görev yapmıştı.

26 yaşındaki oyuncusu yeniden Milli formayı giymek için Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'dan çağrı bekliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 41 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

 
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