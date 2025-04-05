Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Manisa FK, Keçiörengücü'nü konuk etti.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mame Diouf ile 74. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti. Manisa FK'nin tek golünü 41. dakikada Demba Diallo attı.
Keçiörengücü, bu maçı kazanarak ligde 4 maç sonra galip geldi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 45 yaptı. Manisa FK, 37 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Manisa FK, Amed SK'yi ağırlayacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Azem Zorlu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Ensar Akgün, Umut Erdem (Dk. 84 Kaan Kanak), Toure, Ramirez (Dk. 78 Muhammed Kiprit), Diallo, Oğuz Gürbulak, Fofana, Osuji (Dk. 68 Minchev)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Traore, Dembele (Dk. 46 Camara), Rroca (Dk. 71 Silva), Ezeh (Dk. 90 Süleyman Luş), Diouf
Goller: Dk. 41 Diallo (Manisa FK), Dk. 44 Diouf, Dk. 74 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 64 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Yusuf Talum (Manisa FK)
Keçiörengücü, deplasmanda derin nefes aldı
Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Keçiörengücü, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.
Son güncelleme 05 Nisan 2025 15:51
Trendyol 1.Lig'in 32. hafta maçında Manisa FK, Keçiörengücü'nü konuk etti.
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