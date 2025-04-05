Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 137. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 6 Nisan Pazar günü Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 103 kez karşılaştı.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor.
Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.
- Ligde oynanan 103 maçta da Fenerbahçe önde
İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.
Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.
- Fenerbahçe, sahasında açık ara üstün
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.
- Son 3 lig maçını deplasman takımı 3-2 kazandı
İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı.
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
- En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
- En gollü maçlar
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.
Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 137. randevu
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'deki 137. randevusunda kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler ligdeki 103 karşılaşmada 9 galibiyetlik üstünlük kurdu.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, 6 Nisan Pazar günü Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.
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