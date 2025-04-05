Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: N'Golo Kante

Beşiktaş, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: N'Golo Kante
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05 Nisan 2025 10:03
Son güncelleme 05 Nisan 2025 11:00

Beşiktaş, sezon sonu transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgileniyor.

SOLSKJAER İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Fransız oyuncunun teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile bizzat görüştüğü bildirildi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Mail Sport'un haberine göre Suudi Arabistan ekibinde çok yüksek bir maaş alan 1.68 boyundaki futbolcunun, tekrar Avrupa'ya dönmek için bu paradan vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi. 33 yaşındaki ön liberonun mukavelesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 25 maçta görev alan tecrübeli oyuncu 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 
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