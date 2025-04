Luca Banchi: 'Koyduğumuz karakter ve oyun kolay değildi'

Turkish Airlines Euroleague 33. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını uzatma dakikaları sonucunda 97-96 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi açıklamalarda bulundu.



Banchi, " Her iki takım da çok önemli hedef için sahada mücadele ettiler. Seyircilerin böyle zorlu bir maçtan çok keyif aldıklarını düşünüyorum, ayrıca her iki takımı da tebrik ederim. Oyuncularımızın bu akşam ortaya koydukları karakter ve oyun kolay değildi. Ayrıca bazen maçı kaybetmenize neden olabilecek bazı kritik ve duygusal anlarda konsantre kaldık, rakibimiz geri dönüp skoru eşitlediği anda da özellikle uzatma bölümünde büyük bir olgunlukla oynadık.



Maçın sonunda bazı küçük detaylar skoru belirledi. Sonuç olarak bugün geleceğe daha fazla güvenle bakmamızı sağlayan önemli bir galibiyet aldık ancak yine de takım olarak oynamamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Her gün, her gece ve her maçta fedakarlıklarımızı paylaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki, bu gece en önemli oyuncularımızdan biri olan Beaubois'yı çok ciddi bir sakatlık yaşadığı için kaybettik.



Yapılacak tetkiklerden sonra durumunun ne olacağını göreceğiz. Ancak takım bu bölümde iyi reaksiyon verdi, Beaubois üçüncü çeyreğin başında lider olarak bize yolu gösterdi. Ayrıca takım kaptanımız Shane Larkin'in sağlığı oynamasına engel olacak kadar kötü olmasına rağmen sarf ettiği eforun altını özellikle çizmek isterim.



Bu maçı ne kadar önemsediğini kanıtladı ve takımımızla birlikte savaştı, ekip olarak kolektif bir çaba sarf ettik. Aksi takdirde böyle bir salonda Kızılyıldız gibi bir takıma karşı kazanamazsınız, ayrıca onların oyununu asla küçümsememelisiniz." dedi.