Beşiktaş'ın golcüleri sınıfta kaldı!

Beşiktaş'ta tüm golcüler bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın golcüleri sınıfta kaldı!
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05 Nisan 2025 11:12

Beşiktaş'ın golcüleri bu sezon resmen sınıfta kaldı.

Siyah beyazlıların golcüleri 27 maçta sadece 41 gol atabildi. İtalyan golcü Ciro Immobile'nin yetersizliği net olarak görülürken, yeni yönetim de devre arası transfer döneminde santrfor takviyesi yapma gereği duymadı.

Immobile 23 maçta 6'sı penaltıdan olmak üzere 11 gol atarken, Semih Kılıçsoy, 26 maçta sadece 4 gol atabildi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ise çok az süre aldığı maçlarda gol atamadı. 

 
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