Göztepe'de Melis Erdoğan imzayı attı

Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Göztepe'de altyapıdan yetişen pasör Melis Erdoğan, profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Melis Erdoğan imzayı attı
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05 Nisan 2025 14:25
Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Göztepe'de altyapıdan yetişen pasör Melis Erdoğan, Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı.  İzmir temsilcisinde 4 sezondur görev yapan ve U16 Milli Takımı'nda da oynayan 15 yaşındaki voleybolcunun imza törenine Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin ve Başantrenör Ataman Güneyligil katıldı.

Melis'in gelişimini uzun süredir takip ettiklerini söyleyen Ataman Güneyligil, "Altyapımızdan böyle bir oyuncunun çıkması bizim için büyük bir gurur. Hem fiziksel hem mental olarak profesyonel düzeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Kendisinden A takımda da önemli katkılar bekliyoruz" dedi.
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