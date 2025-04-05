Alperen Şengün: 'Yumuşak oynayamam, babam beni izliyor'

🗣️"Yumuşak oynayamam, babam beni izliyor"



✨👏Oklahoma'ya karşı 31 sayı ile galibiyeti getiren Alperen, maçtan sonra kısa bir açıklama yaptı. pic.twitter.com/oMKc2XwjW0



— Sporxtv (@sporxtv) April 5, 2025

NBA'de Houston Rockets, evinde Oklahoma City Thunder'ı 125-111 mağlup etti. Milli yıldızımız Alperen Şengün 31 sayı 4 asist ve 2 ribaund ile maçta yıldızlaşan isim oldu.Maçtan sonra açıklama yapan Alperen, ailesinin maçlarını izlemeye geldiğinde nasıl motive olduğundan söz etti.Alperen Şengün,dedi.