Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi, geçirdiği operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Salonda kuvvet çalışmaları yapan Arjantinli yıldızdan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
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05 Nisan 2025 10:35
Galatasaray'da Arjantinli süperstar Mauro Icardi, aylardır sahalardan uzak.

Çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan yıldız futbolcunun son durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR

Geçirdiği operasyon sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi, artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

DURUMU YAKINDAN KONTROL EDİLİYOR

Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek.

TEMMUZ AYINDA KATILMASI BEKLENİYOR

Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.  

 
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