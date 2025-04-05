Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'da Arjantinli süperstar Mauro Icardi, aylardır sahalardan uzak.
Çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan yıldız futbolcunun son durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR
Geçirdiği operasyon sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi, artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.
DURUMU YAKINDAN KONTROL EDİLİYOR
Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek.
TEMMUZ AYINDA KATILMASI BEKLENİYOR
Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.
Çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan yıldız futbolcunun son durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR
Geçirdiği operasyon sonrası salonda çalışmalarına devam eden Mauro Icardi, artık sahaya inmeye hazırlanıyor. Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.
DURUMU YAKINDAN KONTROL EDİLİYOR
Arjantinli golcünün durumu Galatasaray'ın sağlık heyeti tarafından yakından kontrol edilecek.
TEMMUZ AYINDA KATILMASI BEKLENİYOR
Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.