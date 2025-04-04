Real Madrid, Rüdiger ile nikah tazelemeye yakın!

Real Madrid, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Antonio Rüdiger ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Rüdiger ile nikah tazelemeye yakın!
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04 Nisan 2025 20:14
Son güncelleme 04 Nisan 2025 20:15
Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek Antonio Rüdiger için harekete geçti.

Sky'da yer alan habere göre, Real Madrid, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Rüdiger ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Real Madrid'in yeni sözleşme için Rüdiger ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Rüdiger'in Suudi Arabistan'tan önemli teklifler almasına rağmen Real Madrid ile sözleşme uzatmaya sıcak baktığı kaydedildi.

2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, İspanyol devinde çıktığı 145 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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