Rüdiger'den Julian Alvarez itirafı!

Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, La Liga'da karşılaştığı en zorlu hücum oyuncusunun Atletico Madrid'de oynayan Julian Alvarez olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rüdiger'den Julian Alvarez itirafı!
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04 Nisan 2025 18:30
Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, ezeli rakipleri Atletico Madrid'de forma giyen Julian Alvarez ile ilgili bir itirafta bulundu.

Verdiği röportajda La Liga'da karşılaştığı en zor rakip sorulan Rüdiger, "La Liga'da karşılaştığım en zorlu hücum oyuncusu Julian Alvarez." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'de bu sezon 46 maçta süre bulan Arjantinli Alvarez, 23 gol attı ve 5 asist yaptı.

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