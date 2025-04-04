Rüdiger'den Julian Alvarez itirafı!

Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, ezeli rakipleri Atletico Madrid'de forma giyen Julian Alvarez ile ilgili bir itirafta bulundu.



Verdiği röportajda La Liga'da karşılaştığı en zor rakip sorulan Rüdiger, "La Liga'da karşılaştığım en zorlu hücum oyuncusu Julian Alvarez." ifadelerini kullandı.



Atletico Madrid'de bu sezon 46 maçta süre bulan Arjantinli Alvarez, 23 gol attı ve 5 asist yaptı.



