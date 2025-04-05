Serdar Aziz bırakma kararı verdi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroda düşünmediği Serdar Aziz, ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüp bulmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz bırakma kararı verdi
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05 Nisan 2025 10:40
Fenerbahçe'nin sezon başında kadroda düşünmediği Serdar Aziz, ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüp bulmadı.

Sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden 34 yaşındaki stoper, sezon sonu sözleşmesi bitince, futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

BAŞARILARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla hiçbir maçta süre almayan Serdar Aziz, Bursaspor'da 171, Fenerbahçe'de 135 ve Galatasaray'da 51 maça çıktı. 

Süper Lig'de toplam 357 maça çıkan tecrübeli stoper, 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ve Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.


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