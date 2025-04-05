THY Euroleague'de son haftaya büyük heyecanla girilecek

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 33 23 10 2842 2677 165 2 Fenerbahçe Beko 33 22 11 2740 2683 57 3 Panathinaikos AKTOR 33 21 12 2894 2747 147 4 Monaco 33 20 13 2830 2723 107 5 Anadolu Efes 33 19 14 2854 2711 143 6 Real Madrid 33 19 14 2779 2708 71 7 Bayern Münih 33 19 14 2888 2895 -7 8 Barcelona 33 19 14 2875 2750 125 9 Kızılyıldız 33 18 15 2680 2618 62 10 Paris Basketbol 33 18 15 2868 2847 21 11 Partizan 33 16 17 2691 2633 58 12 EA7 Emporio Armani Milan 33 16 17 2785 2845 -60 13 Zalgiris 33 15 18 2549 2582 -33 14 Baskonia 33 14 19 2706 2719 -13 15 LDLC ASVEL 33 13 20 2662 2814 -152 16 Maccabi Playtika 33 11 22 2828 2953 -125 17 Virtus Segafredo Bologna 33 9 24 2596 2743 -147 18 ALBA Berlin 33 5 28 2583 3002 -419





Basketbol THY Euroleague'de normal sezonun 33. haftası sonunda Fenerbahçe Beko, liderliği Yunan ekibi Olympiakos'a kaptırırken Anadolu Efes ise doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.Ligde 33. hafta maçları çarşamba, perşembe ve cuma günleri oynandı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona'ya 83-75 yenildi ve sezonun 11. yenilgisini aldı.Ligde ilk 4'ü garantileyerek play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde eden sarı-lacivertliler, son hafta maçında Almanya'da Bayern Münih'e konuk olacak.Başantrenörlüğe Luca Banchi'nin gelmesiyle büyük bir çıkışa geçen Anadolu Efes, üst üste 7. galibiyetini elde etti.Aynı galibiyet sayısındaki Sırp ekibi Kızılyıldız'a kritik maçta konuk olan Anadolu Efes, normal süresi 88-88 biten maçta rakibini 97-96 yendi.Bu sonuçla 19. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, son haftaya 5. sırada girdi. İlk 6'nın doğrudan play-off'a kalacağı normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, iddiası bulunmayan Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da konuk edecek.Yunan ekibi Olympiakos bir hafta sonra liderliğini devraldı.Fenerbahçe Beko'nun kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Yunan ekibi, 3 maçlık yenilgi serisine Almanya'da ALBA Berlin deplasmanında 100-92'lik galibiyetle son verdi.Olympiakos, son hafta maçında Maccabi Playtika'yı yenerse, Fenerbahçe maçının sonucuna bakmadan normal sezonu lider bitirecek.Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, ilk 4'ü garantileyerek play-off biletini aldı.Deplasmanda Monaco'yu 88-76 yenen Yunan ekibi, 21 galibiyetle 3. sıraya yükseldi. Ataman'ın öğrencileri, play-off'ta saha ve seyirci avantajına da sahip olacak.Karşılaşmada milli basketbolcular Ömer Faruk Yurtseven 8, Cedi Osman ise 7 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadılar.Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve ligin "efsanesi" olarak gösterilen başantrenör Zeljko Obradovic, takımı Partizan'la yine sezona erken veda etti.Partizan'da 4. sezonunu geçiren Obradovic, geçen yıl Sırp takımıyla 11. sırada yer almış ve play-in'e kalamamıştı. Partizan, bu sezonun 33. haftasında da deplasmanda Zalgiris'e kaybetti ve son haftaya play-in iddiası kalmadan girdi.Ligde son hafta maçları önces ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alarak play-in'den devam edecek ekipler netleşecek.Normal sezonun son haftasında ilk 10 sıradaki takım netleşti. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR ilk 4 sırada olmayı kesinleştirerek play-off'a saha ve seyirci avantajıyla girmeyi garantiledi.Ligde 20 galibiyetli Monaco, 19'ar galibiyetli Anadolu Efes, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ile 18'er galibiyetli Kızılyıldız ile Paris Basketbol'un 5 ila 10. sıradaki pozisyonları son hafta maçlarından sonra belli olacak.Anadolu Efes, son hafta maçında Zalgiris'i yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan adını Fenerbahçe Beko'dan sonra doğrudan play-off'a yazdıracak.Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.Ligde 5 ila 10. sıranın belirlenmesi için ondan fazla senaryo bulunurken ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı averajlar devreye girebilir.THY Euroleague'de Partizan, EA7 Emporio Armani Milan, Zalgiris, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi Playtika, Vritus Segafredo Bologna ve ALBA Berlin'in son hafta maçları öncesi bir iddiası kalmadı.Ligde eşleşmeler play-in maçlarından sonra netleşecek.Play-in'de 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek. 7-8 galibi doğrudan play-off'a çıkacak. 9-10 galibi ile 7-8 mağlubu ise play-off'un son biletini almak için bir maç daha oynayacak. Karşılaşmalar normal sezonu üst sırada olan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.Play-in sonunda, ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Normal sezonu 2. sırada bitiren ekip ise 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak.Normal sezonu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki ekiple karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da oynanacak. Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Dörtlü Final ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.Ligde 33. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanını Panathinaikos AKTOR'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn elde etti.Panathinaikos'un Monaco'yu deplasmanda 88-76 yendiği maçta 5'te 5 üçlükle 37 sayı atan Nunn, 43 verimlilik puanıyla takımını galibiyete taşıdı.Ligde 33. haftada alınan sonuçlar şöyle:Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya): 75-83Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan): 70-66Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 76-88Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 93-90Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa): 105-104Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes: 96-97ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 92-100Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-70Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa): 111-75THY Euroleague'de 2024-2025 sezonunun son haftası perşembe ve cuma günü oynanacak.Ligde play-off ve play-in oynayacak son takımları belirleyecek 34. hafta maçlarının programı şöyle:21.00 LDLC ASVEL-Monaco (Astroballe)21.00 Bayern Münih-Fenerbahçe Beko (Sap Garden)21.15 Olympiakos-Maccabi Playtika (Barış ve Dostluk)21.30 Partizan-Real Madrid (Belgrad Arena)21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Baskonia (Unipol Forum)21.45 Paris Basketbol-ALBA Berlin (Adidas Arena)20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Basketbol Gelişim Merkezi)21.15 Panathinaikos AKTOR-Kızılyıldız (OAKA Altion)21.30 Barcelona-Virtus Segafredo Bologna (Palau Blaugrana)