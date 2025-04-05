Göztepe'den yatırım transferleri!

Göztepe, Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den yatırım transferleri!
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05 Nisan 2025 14:23
Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenip eleyen, Süper Lig'de de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Göztepe, geleceğe yatırımlara başladı.

Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti. Altyapıda çalışacak 3 futbolcunun gelişiminin yakından takip edileceği ifade edildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncuların performansına göre A takıma girip girmeyeceklerine karar vereceği açıklandı. Oyuncu izleme komitesinin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu takip ettiği ve daha fazla genç oyuncuyu takıma kazandıracağı bildirildi.



 
  

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