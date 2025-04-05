Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Yıldız oyuncu için harekete geçen son kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.
Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 42 maça çıkan kanat oyuncusu, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız oyuncu için harekete geçen son kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.
Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 42 maça çıkan kanat oyuncusu, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.