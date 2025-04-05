İngilizler Barış Alper'i tribünden takip etti!

Barış Alper Yılmaz'ı derbide tribünden izleyen West Ham yetkilileri, Sarı-Kırmızılı oyuncu için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İngilizler Barış Alper'i tribünden takip etti!
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05 Nisan 2025 12:57
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Yıldız oyuncu için harekete geçen son kulüp İngiliz ekibi West Ham oldu.

Ada temsilcisinin, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 42 maça çıkan kanat oyuncusu, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
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