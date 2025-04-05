Ertuğrul Doğan kulüp satın alıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Portekiz'den profesyonel bir kulüp almak için girişimlere başladı. Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan kulüp satın alıyor
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05 Nisan 2025 11:11
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanmak istiyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Doğan, Portekiz'den kulüp almak için araştırmalara başladı.

Yurt dışına çıkan Doğan'ın ilk etapta Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüştüğü öğrenildi.

Hedef; Trabzonspor altyapısından yetişen gençlerin kendilerini geliştirmeleri için yurt dışında bir takıma kiralanması ve oradan yetişecek yeteneklerin bordo mavili kulübe kazandırılması.
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