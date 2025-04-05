Ertuğrul Doğan kulüp satın alıyor

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanmak istiyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Doğan, Portekiz'den kulüp almak için araştırmalara başladı.
Yurt dışına çıkan Doğan'ın ilk etapta Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüştüğü öğrenildi.
Hedef; Trabzonspor altyapısından yetişen gençlerin kendilerini geliştirmeleri için yurt dışında bir takıma kiralanması ve oradan yetişecek yeteneklerin bordo mavili kulübe kazandırılması.
Yurt dışına çıkan Doğan'ın ilk etapta Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüştüğü öğrenildi.
Hedef; Trabzonspor altyapısından yetişen gençlerin kendilerini geliştirmeleri için yurt dışında bir takıma kiralanması ve oradan yetişecek yeteneklerin bordo mavili kulübe kazandırılması.