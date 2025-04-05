U19 Ligi derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yendi!

Türkiye U19 Elit Lig A Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Beşiktaş U19, Fenerbahçe U19'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 89. dakikada Adnan Karahisar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, maç U19 Ligi'nde 62 puana yükseldi, 3. sırada kaldı ve Trabzonspor ile puanını maç fazlasıyla eşitledi.
Fenerbahçe ise ligde 45 puanla 9. sırada bulunuyor.
Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Beşiktaş U19, Fenerbahçe U19'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 89. dakikada Adnan Karahisar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, maç U19 Ligi'nde 62 puana yükseldi, 3. sırada kaldı ve Trabzonspor ile puanını maç fazlasıyla eşitledi.
Fenerbahçe ise ligde 45 puanla 9. sırada bulunuyor.