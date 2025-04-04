Mats Hummels'ten emeklilik kararı!

Roma forması giyen Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.



36 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Serie ekiplerinden Roma'ya katılmış ve kulüp ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



Bu sezon 18 maçta süre alan Alman stoper, 1 gollük performans sergiledi.



HUMMELS'IN AÇIKLAMASI



Mats Hummels, futbolu bırakma kararı almasının ardından kendi X hesabından bir paylaşım yaptı. Hummels, "Duygularımla savaşıyorum, hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, 18 yıl sonra bu yaz kariyerimi sonlandıracağım." sözlerini kullandı ve forma giydiği takımlar olan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na teşekkür etti.



HUMMELS'IN BAŞARILARI



Almanya Milli Takımı ile 2014'te Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası kazanan kadroda bulunan Hummels, Bayern Münih le 10, Borussia Dortmund ile 7 kupa zaferi yaşadı. 2 farklı takımla 6 kez Bundesliga şampiyonu olan Alman stoper, Borussia Dortmund ile 2, Bayern Münih ile 4 kez ipi göğüsleyen takımlarda yer aldı.



İşte Hummels'in kazandığı tüm kupalar:



1X Dünya Kupası: 2014 Almanya



6X Bundesliga: 07-08 Bayern Münih, 10-11 Borussia Dortmund, 11-12 Borussia Dortmund, 16-17 Bayern Münih, 17-18 Bayern Münih, 18-19 Bayern Münih



4X Almanya Kupası: 07-08 Bayern Münih, 11-12 Borussia Dortmund, 18-19 Bayern Münih, 20-21 Borussia Dortmund



6X Almanya Süper Kupası: 13-14 Borussia Dortmund, 14-15 Borussia Dortmund, 16-17 Bayern Münih, 17-18 Bayern Münih, 18-19 Bayern Münih, 19-20 Borussia Dortmund



1X U21 Avrupa Şampiyonası: 2009 Almanya U21



1X Almanya Lig Kupası: 2008 Bayern Münih